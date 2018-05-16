После того, как Виталий Козловский выступил в Москве на 9 мая, праворадикальная организация "Сокол" заявила о планах блокировать его концерт в Киеве 21 мая.

Об этом сообщил участник организации Владимир Назаренко на своей странице в Facebook.

В заявлении говорится, что это ответ на выступление артиста на концерте ко Дню победы в Москве.

"Такой поступок националисты ВОО "Сокол" считают недопустимым и антигосударственным, обращают внимание соответствующих органов СБУ на эту ситуацию", - написал Назаренко.

По его словам, в случае, если концерт не будет отменен, праворадикалы оставляют за собой право блокировать его.

Фото: facebook.com/volodimir.nazarenko.3

Напомним, что во Львове после московского турне отменили концерт Виталия Козловского.

Как сообщала "Страна", певца Козловского хотят лишить звания "Заслуженный артист Украины" за выступление в Москве.