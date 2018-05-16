В среду, 16 мая, синоптики обещают осадки на западе и востоке страны. Сегодня потеплеет во всех регионах, кроме западных областей.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе дождь с грозами. Днем +17…+19.

На севере дождь в Житомирской области, днем +22…+26.

В центре осадки возможны в Винницкой области. Днем +22…+27.

На востоке дождь, днем +25…+27.

На юге сухо, днем +24…+26.

В Киеве 16 мая дневная температура составит +23…+25. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 14 по 21 мая.

Как сообщала "Страна", летом обещают до 40 градусов жары.