В Украине сегодня потеплеет, на западе и востоке дожди
В среду, 16 мая, синоптики обещают осадки на западе и востоке страны. Сегодня потеплеет во всех регионах, кроме западных областей.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе дождь с грозами. Днем +17…+19.
На севере дождь в Житомирской области, днем +22…+26.
В центре осадки возможны в Винницкой области. Днем +22…+27.
На востоке дождь, днем +25…+27.
На юге сухо, днем +24…+26.
В Киеве 16 мая дневная температура составит +23…+25. Без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 14 по 21 мая.
Как сообщала "Страна", летом обещают до 40 градусов жары.
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