Цены на нефть в ходе торгов во вторник перешли к снижению на фоне укрепления курса доллара США, но затем Brent возобновила подъем после объявления о новых антииранских санкциях Вашингтона, сообщает Bloomberg Economics.

Ранее в течение сессии котировка Brent поднималась выше $79 за баррель впервые с ноября 2014 года.

Июльский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру 16 мая подорожал на $0,60 (0,78%) - до $78,83 за баррель.

Стоимость WTI с поставкой в июне на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,02 (0,03%) - до $70,94 за баррель.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, повысился на 0,6%. В парах с евро и иеной доллар прибавил по 0,6%, с фунтом - 0,5%.

"Сегодня в новостях нет таких громких геополитических заголовков, как вчера, особенно из сектора Газа", - заявил директор фьючерсного департамента Mizuho Securities USA в Нью-Йорке Боб Йогер.

Вместе с тем возобновление санкций США в отношении Ирана остается в центре внимания рынка.

Во вторник министерство финансов США ввело санкции в отношении главы иранского ЦБ Валиуллы Сейфа и помощника директора международного департамента ЦБ Али Тарзали.

С 7 августа США запретит продавать или передавать долларовые банкноты правительству Ирана.

По мнению аналитиков Bloomberg Economics, негативный эффект высоких нефтяных цен для мировой экономики сейчас будет слабее, чем в 2011 году. В случае если нефть в обозримом будущем подорожает до $100 за баррель, рост ВВП США в 2020 году будет на 0,4% меньше, чем мог бы быть при цене $75 за баррель. Вместе с тем в 2011 году для таких последствий было бы достаточно повышения цены до $79 за баррель.

Как сообщала "Страна", из-за дефицита нефть может подорожать до $100 за баррель.

Ранее мы писали, что мировой рост цен на нефть увеличил торговый дефицит Украины и угрожает новым витком девальвации гривны.

Также напряженность на Ближнем Востоке поднимает цены на нефть.