Соединенные Штаты считают серьезным инцидент с обысками квартир журналистов агентства "РИА Новости Украина" в Киеве и допросом главного редактора агентства, а также считают, что такого рода действия должны проводиться строго в соответствии с законом.

Такую точку зрения выразила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов, передаете ТАСС.

"Мы понимаем, до чего дошла российская пропаганда, мы понимаем обеспокоенность Украины на этот счет, но в конечном счете это очень серьезные действия [Службы безопасности Украины], и они должны предприниматься в соответствии с законом", - сказала она.

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ обеспокоены арестами журналистов РИА Новости в Киеве.

Мы писали, что директору РИА Новости - Украина объявили подозрение в госизмене.

Ранее Шкиряк анонсировал новые аресты сотрудников РИА Новости Украины.