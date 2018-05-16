Миссия компетентного органа Китайской Народной Республики посетит Украину в июне 2018 года для оценки системы государственного контроля над производством украинской черешни, сообщила Госслужба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Согласно сообщению, договоренность о визите китайских инспекторов достигнута в ходе предварительных переговоров между Госпродпотребслужбой и компетентным органом Китая.

За последние два года Украина и КНР достигли серьезного прогресса в развитии двусторонних отношений, в частности, в аграрной сфере, отмечается в сообщении.

"Китай открыл свой рынок для украинской говядины (в апреле 2017 года Госпродпотребслужба и AQSIQ подписали протокол инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требований в отношении экспорта замороженной говядины из Украины в КНР). Украина получила право экспорта молочной продукции в КНР, и сейчас уже 27 операторов рынка имеют право экспортировать молочную продукцию в Китай", - отмечает Госпродпотребслужба.

В 2017 году также были подписаны протоколы фитосанитарных и инспекционных требований в отношении экспорта шрота подсолнечного и жома свекловичного из Украины в КНР. Рынок Китая также открыт для украинской кукурузы, ячменя и сои.

"Сейчас компетентные органы обеих стран работают над расширением номенклатуры рыбной продукции, которая может импортироваться на китайский рынок, поставкой украинской яичной продукции, продукции птицеводства, голубики и тому подобное", - добавили ведомстве.

Как сообщала "Страна", Китай начал испытания авианосца, созданного на базе купленного у Украины под казино "Варяга".

Мы писали, что Украина и Китай снимут фильм "Горящий орел".

Также с 1 мая украинцы смогут ездить в китайскую провинцию Хайнань без виз.