Мальчик попал под поезд во время игры на железной дороге в Полтавской области
Поезд травмировал 11-летнего мальчика в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщили в Кременчугском отделении полиции, передает УНН.
Так, инцидент произошел сегодня около 15:00 в Крюковском районе города, где железнодорожное полотно имеет несколько рядов.
"Рядом есть школа. Одноклассники играли на пути. Они цеплялись за вагоны поезда, который двигался. Во время экстремальной игры ребенок сорвался с вагона", - рассказали в полиции со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Сейчас состояние ребенка тяжелое. У мальчика травматический шок, травматическая ампутация пятки.
"По факту происшествия начата проверка. Юридически событие расценивается как несчастный случай", - уточнили в полиции.
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