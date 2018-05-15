Поезд травмировал 11-летнего мальчика в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщили в Кременчугском отделении полиции, передает УНН.

Так, инцидент произошел сегодня около 15:00 в Крюковском районе города, где железнодорожное полотно имеет несколько рядов.

"Рядом есть школа. Одноклассники играли на пути. Они цеплялись за вагоны поезда, который двигался. Во время экстремальной игры ребенок сорвался с вагона", - рассказали в полиции со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Сейчас состояние ребенка тяжелое. У мальчика травматический шок, травматическая ампутация пятки.

"По факту происшествия начата проверка. Юридически событие расценивается как несчастный случай", - уточнили в полиции.

Как сообщала "Страна", проводники украинских поездов будут наблюдать за пассажирами через три видеокамеры.

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