Пьяный мужчина в центре Ромен Сумской области выломал из подставок семь государственных флагов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Так, около полуночи в дежурную часть местного райотдела поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в центре города ломает государственные флаги, установленные возле памятника Тараса Шевченко.

"Работники полиции немедленно выехали на вызов, однако злоумышленник уже успел покинуть место происшествия. Проведя ряд розыскных мероприятий, правоохранители уже на следующий день выяснили его личность - это оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 36-летний местный житель. Мужчину нашли и опросили. Он не отрицает своей причастности к обезображению государственных флагов", - рассказал заместитель начальника полиции Олег Григоров.

Как пояснил сам подозреваемый, он, находясь в нетрезвом состоянии, возвращался домой поздно ночью, и по дороге обратил внимание на флаги, установленные к майским праздникам.

"Презирая Украину как государство, он выломал флаги с подставок и бросил их на асфальт, после чего спокойно направился домой", - говорится в сообщении.

В полиции уже открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) УК Украины. Кроме того, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении этого преступления и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит немалый штраф, или до 6 месяцев ареста, или до 3-х лет заключения.

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