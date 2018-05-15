Бразильский полузащитник "Шахтера" Фред Родригес (25 лет), по итогам футбольного сезона в Украине, увеличил свою цену на 13 млн евро - с 19 до 32-х. "Горняк" вошел в список 150 самых дорогих футболистов мира.

Он делит места с 144-го по 148-е с бывшим футболистом "горняков" Виллианом ("Челси"), Вертонгеном из "Тоттенхэма", Мартинесом из "Наполи" и Мартинезом из ФК "Атлетик" Бильбао. Об этом сообщает авторитетный немецкий футбольный сайт Transfermarkt.

Отметим, что трансферная цена лучшего бомбардира чемпионата Украины Факундо Феррейры поднялась с 7 до 9-ти млн евро, а вратаря "Зари" Андрея Лунина с 2 до 3,5 млн общеевропейской валюты. При этом стоимость динамовца Евгения Хачериди снизилась с 5 до 3 млн евро.

Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Цыганков оценили в два раза дороже предыдущей стоимости с 4-х до 8 млн евро. На текущий момент, именно он является самым дорогим футболистом среди "бело-синих".

Фото: transfermarkt.com/marktwertetop/wertvollstespieler

Как сообщала "Страна", наставник сборной Бразилии вызвал пять действующих и бывших игроков "Шахтёра" на чемпионат мира в России - Тайсон, Фред, Виллиан, Фернандиньо и Дуглас Коста.

Напомним, что лондонский Арсенал готов заплатить за полузащитника Шахтера 50 миллионов фунтов.