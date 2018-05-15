Минагрополитики и сельхозпроизводителям необходимо объединить усилия для поиска путей повышения рентабельности производства гречихи. Поскольку в последние годы наблюдается цикличность в производстве этого продукта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Когда в Украине уменьшается площадь под гречихой, насыщенность внутреннего рынка компенсируется за счет внешних поставок, порой, некачественным продуктом. Поэтому наша задача - повысить рентабельность производства этого уникального по своим свойствам, диетического продукта. Необходимо дополнительно стимулировать производителей выращивать именно эту культуру", - подчеркнул заместитель министра Виктор Шеремета.

Он отметил, что рентабельность выращивания гречихи является циклическим процессом. Так, рентабельность в сельскохозяйственных предприятиях (больших и средних) составляла в 2013 году - 1%, в 2014 году - 29,5%, в 2015 году - 100%. В 2016 году начался процесс снижения уровня рентабельности. Поэтому сейчас следует ожидать улучшения привлекательности производства гречихи. Минагрополитики прорабатывает возможность предоставления государственных дотаций аграриям в будущем для того, чтобы такие культуры как гречиха и рожь были привлекательными для производства.

Уже сегодня для уменьшения себестоимости производства гречихи для фермеров предложена государственная поддержка - компенсация 80% стоимости закупленных семен украинской селекции.

Также Виктор Шеремета отметил, что нужно стимулировать не только само производство, а и спрос на гречку.

"К примеру, есть государственные структуры - учреждения образования, здравоохранения, воинские части, где можно распространять диетический продукт, ведь речь идет о здоровье населения", – считает чиновник.

Как сообщала "Страна", ранее Порошенко продегустировал новые пайки для украинских военных: "Гречка - это фантастика".

Напомним, что в 2016 году в Украине рекордно подорожала гречка - до 40 грн за кг.