Во вторник, 15 мая, Комитет ПАСЕ по правилам процедуры, иммунитета и институциональных вопросов признал главу испанской делегации в ПАСЕ Педро Аграмунта, главу Европейской народной партии и члена Регламентного комитета ПАСЕ Цезаря Флорина Преду, главу азербайджанской делегации в ПАСЕ Самада Сеидова, а также члена испанской делегации в ПАСЕ Жорди Шуклу виновными в серьезном нарушении Кодекса поведения членов ПАСЕ.

Об этом сообщила первый замглавы украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Оппозиционного блока" Юлия Лёвочкина, передает пресс-служба партии.

По словам политика, в качестве санкций Комитет принял решение лишить Педро Аграмунта, Жорди Шуклу, Цезаря Флорина Преду и Самада Сеидова пяти из семи прав, предусмотренных правилами процедуры, а именно – права адресовать вопрос Комитету министров, права быть назначенным докладчиком, права быть членом наблюдательной миссии за выборами, права выдвигаться в качестве кандидата на пост президента Ассамблеи или главы, заместителя главы комитета или подкомитета, права на институциональное представительство Ассамблеи и её комитетов. Комитет сохранил членам Ассамблеи право голоса и право подавать и подписывать предложения к резолюции. Санкции к Жорди Шукле, Цезарю Флорину Преде и Самаду Сеидову Комитет применил на 2 года, в то время как Педро Аграмунт лишен этих же прав сроком на 10 лет.

"Теперь очередь национальных государств принять меры в отношении своих парламентариев, которых та или страна делегировала в ПАСЕ, и которые запятнали свою репутацию", - резюмировала Юлия Лёвочкина.

Ранее Страна сообщала, что депутаты ПАСЕ рассказали, как их пытались подкупить коврами, икрой и проститутками из Азербайджана.

Также Следственная группа подтвердила коррупцию в ПАСЕ со стороны Азербайджана.