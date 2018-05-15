Власти КНДР грозят отказом от долгожданных переговоров на высшем уровне с США из-за новых военных учений Вашингтона и Южной Кореи.

Об этом во вторник, 15 мая сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

По информации "Ренхап", северокорейское агентство ЦТАК распространило сообщение, в котором поясняет, что "учения ВВС США и Южной Кореи являются репетицией вторжения на Север и провокацией на фоне потепления межкорейских связей".

Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланированы на 12 июня. Они должны состояться в Сингапуре.

Как сообщала "Страна", в КНДР первыми начали демонтаж ядерного полигона. По информации американских экспертов, более значимые сооружения вокруг объекта пока остаются нетронутыми.

Напомним, что Ким Чен Ын встретился с главой КНР и намекнул на диалог с США.