Киевский метрополитен еще не принял решения о том, какого цвета жетоны заменят нынешние синие. Да и вообще не утвердил программы переходного периода во время повышения стоимости проезда в июле 2018 года до 8 гривен.

Об этом в комментарии UBR.ua сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Сразу отказываться от жетонов в столичной "подземке" из-за двойного роста стоимости проезда не собираются. Впрочем, не такие уж и далекие планы метро не поменялись. Как и прежде, полностью избавиться от архаичного метода оплаты проезда здесь намерены уже к концу 2018 года.

"Сейчас заканчивается пилотный проект, который в прошлом году мы запустили на Кловской. По его окончании он может быть расширен на остальные станции. В целом, стратегия остается неизменной: жетоны уйдут из метро, а их заменят более удобные и экономически выгодные способы оплаты", - добавили в пресс-службе перевозчика.

Таких на сегодня существует четыре. Прежде всего, оплата электронной картой самого метрополитена, которую можно пополнить на произвольное количество поездок. К слову, после повышения тарифов этот способ станет одним из самых выгодных. Ведь при пополнении карты на 50 и более поездок стоимость каждой составит 6,5 грн.

Легально прокатиться в подземке можно при помощи банковской карты или смартфона, с установленным приложением Google Pay. А за наличные купить поездку получится в автомате, печатающем QR-талоны.

Наконец, летом должна полноценно заработать карта киевлянина, которую также можно будет использовать для оплаты проезда в метро и наземном транспорте.

Жетоны же из перечня способов оплаты совершенно точно исчезнут. Учитывая это, метро вполне может отказаться от смены цвета жетонов, которую прежде проводили каждый раз, повышая тарифы на проезд.

С июля 2017 года пластиковые метромонеты продают по одному в руки. Это означает, что запастись впрок дешевыми синими жетонами киевлянам будет весьма затруднительно.

Как сообщала "Страна", записанные сегодня на карту метро поездки сохранятся и после подорожания до 8 гривен.

Также стала известна цена проезда в Hyperloop на 150-километровое расстояние в Индии.