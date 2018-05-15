В пятницу, 18 мая 2018 президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель намерены обсудить в Сочи украинский вопрос - в том числе и тему "нормандского формата".

Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Будет обсуждаться Украина, интересы Украины, и неминуемо будет заходить речь о "нормандском формате", естественно", - сказал он журналистам 15 мая.

Ранее сообщалось, что 18 мая Меркель совершит рабочий визит в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры России и ФРГ 11 мая обсудили по телефону подготовку к этому визиту.

Также они оценили ситуацию с выходом США из иранской ядерной сделки, активизацию "Нормандского формата" урегулирования на Донбассе и события в Сирии.

Как сообщала "Страна", в ЕС сделали заявление после открытия Крымского моста.