В Киеве милиция задержала двух похитителей бизнесмена, за освобождение которого они требовали 50 тыс. долл. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Отдел коммуникации полиции.

"Освободить предпринимателя злоумышленники собирались только при условии, если его жена передаст им 50 000 долларов. Однако женщина обратилась за помощью к правоохранителям, которые освободили мужчину и оперативно задержали двух подозреваемых", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в столичной полиции обратилась жительница Ивано-Франковска, сообщила о похищении ее мужа. Женщина добавила, что ей позвонили неизвестные и предложили вернуть заложника в обмен на выкуп.

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко, в ходе первоочередных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили место, откуда похитили мужчину. Также изучались записи уличных камер видеонаблюдения, Поэтому полицейские узнали о направлении движения и модели автомобиля, на котором увезли предпринимателя.

"За пол дня мы установили место вероятного пребывания заложника и, чтобы не рисковать его жизнью, приняли решение привлечь спецназовцев "КОВД". После проведения необходимых мероприятий мы освободили мужчину - и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. В квартире находился один из злоумышленников, другого соучастника задержали в подъезде этого же дома. Их обоих задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ", - сказал Крищенко.

По его словам, задержаны похитители - 38-летние жители Донецкой области, которые в последнее время проживали в столице. Одним из них имел при себе зарегистрированное оружие - пистолет "Форт" с патронами к нему. Указанные предметы изъяли и направили на экспертизу.

"Нам известно, что потерпевший занимался предпринимательской деятельностью, а затем в столице находился по делам бизнеса. Однако, как он оказался в поле зрения злоумышленников, еще предстоит установить. За освобождение преступники требовали от жены предпринимателя 50000 долларов США", - отметил Крищенко.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

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