В Швейцарии произошло новое смертельное ДТП с электроавтомобилем Tesla. Немецкий водитель не справился с управлением и врезался в разделительный отбойник. В результате вспыхнул пожар и человек погиб.

Об этом передает издание Bild со ссылкой на полицию.

В издании сообщают, ссылаясь на полицию, что в результате аварии машина перевернулась и загорелась, а водитель не смог покинуть транспортное средство.

Отмечается, что в данный момент точные причины аварии неизвестны.

По данным газеты, в настоящее время пожарные проверяют, мог ли литий-ионный аккумулятор вызвать возгорание из-за перегрева - существует версия, что к пожару привела химическая реакция.

Представители компании Tesla не комментировали произошедшее.

Как сообщала "Страна", после очередного ДТП беспилотного электрокара член правления Tesla сбежал к конкурентам, а ведущий инженер ушел в отпуск.

Отметим, что акции Tesla ускорили падение из-за планов Илона Маска сократить производство.