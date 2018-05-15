В смертельном ДТП на дороге в Швейцарии сгорел водитель Tesla вместе с электромобилем
В Швейцарии произошло новое смертельное ДТП с электроавтомобилем Tesla. Немецкий водитель не справился с управлением и врезался в разделительный отбойник. В результате вспыхнул пожар и человек погиб.
Об этом передает издание Bild со ссылкой на полицию.
В издании сообщают, ссылаясь на полицию, что в результате аварии машина перевернулась и загорелась, а водитель не смог покинуть транспортное средство.
Отмечается, что в данный момент точные причины аварии неизвестны.
По данным газеты, в настоящее время пожарные проверяют, мог ли литий-ионный аккумулятор вызвать возгорание из-за перегрева - существует версия, что к пожару привела химическая реакция.
Представители компании Tesla не комментировали произошедшее.
Как сообщала "Страна", после очередного ДТП беспилотного электрокара член правления Tesla сбежал к конкурентам, а ведущий инженер ушел в отпуск.
Отметим, что акции Tesla ускорили падение из-за планов Илона Маска сократить производство.