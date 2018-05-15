Ирина Чернилевская, директор киевской гимназии №179 (Голосеевский район) пожаловалась в facebook на то, что родители купили регистрацию для того, чтобы ребенок учился именно в этой школе.

"Имею адреса квартир, где владельцы продали регистрации одному из родителей для зачисления ребенка в 1 класс гимназии. И что делать?" - написала она

Фото: facebook.com/yrina.chernilevskay

В комментариях к своему сообщению директор гимназии посетовала на то, что из-за наплыва школьников с купленной пропиской учебное заведение может столкнуться с необходимостью открывать вторую смену для обучения детей.

"Это не аренда. Это регистрация одного из родителей. Реально ребенок там не живет. И по этому адресу в прошлом году тоже пришла ребенок в гимназию. Живут там 2 пенсионеров... Так мы не удержимся... и второй и третьей смены будет мало", - добавила педагог.

При этом, в комментариях к данному сообщению Директор департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА Елена Фиданян отметила, что необходимо делать информацию о "купленной" прописке публичной.

"Думаю, что нам стоит открывать информацию о таких вещах, - подчеркнула она, - Чтобы родители не обманывали".

Как сообщала "Страна", 10 мая 2018 на сайте Министерства образования и науки Украины опубликован приказ об утверждении нового порядка зачисления учеников в первый класс начальной школы. Напомним, согласно новым правилам, первоклашек будут принимать в школу по территориальному принципу.

"Страна" уже рассказывала о том, что новый механизм может вызвать новый виток коррупции - как в школах, так и в домовладениях, которые смогут продавать прописку родителям детей, если им приглянулась школа, находящаяся на данной территории обслуживания. В интернете уже появилось немало объявлений о "покупке" прописки.

В документе, опубликованном Минобразования, говорится, что для зачисления ребенка в первый класс один из родителей должен подать заявку в учебное заведение не позднее 31 мая, или уже после 15 июня. Также родители могут подавать аналогичные заявки в другие образовательные учреждения.