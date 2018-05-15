Сальдо внешнеторгового баланса Украины в I квартале 2018 года составило минус (-) $134,9 млн, тогда как за аналогичный период 2017-го оно было положительным и составляло + $126,1 млн.

Об этом во вторник, 15 мая сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс.

По официальным данным, в январе-марте 2018г. экспорт товаров и услуг из Украины возрос на 9,1% - до $13,602 млрд, а импорт в страну - на 11,3%, до $13,737 млрд.

Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2017 года составило $2,63 млрд.

Сводный внешнеторговый баланс Украины за I квартал 2018 года (млн.$)¹:

Фото: interfax.com.ua

Как сообщала "Страна", мировой рост цен на нефть увеличил торговый дефицит Украины и угрожает новым витком девальвации гривны.

Напомним, что в Госстате подсчитали сколько птицы, коров, свиней и овец держат украинцы.