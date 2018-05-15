Верховная Рада Украины намерена предоставить налоговую скидку налогоплательщикам, которые заплатили средства в пользу украинских учебных заведений, а также освободить от налогообложения алименты, которые выплачивают нерезиденты Украины.

Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№ 8295) о внесении изменений в ст.165 и 166 Налогового кодекса Украины в первом чтении поддержали 226 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Согласно тексту законопроекта, доходами, которые не включаются в расчет облагаемого налогом дохода, будут алименты, которые выплачиваются налогоплательщику по решению суда или по согласию сторон, в том числе алименты, которые выплачивает нерезидент.

В то же время предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, предусмотрев налоговую скидку налогоплательщику, который заплатил сумму средств в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого налогоплательщика либо члена его семьи.

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