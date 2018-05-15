В январе-марте 2018 года негативное сальдо внешней торговли Украины товарами ухудшилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило $1,2 млрд. (в первом квартале 2017 года – $794,1 млн).

Об этом во вторник, 15 мая сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает Интерфакс.

Согласно ее данным, в марте негативное сальдо в составило $460 млн, тогда как в феврале - $457 млн, в январе - $284,1 млн.

В январе-марте 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 10,3%, составив $11,435 млрд, импорт – на 13,2%, до $12,636 млрд.

В марте-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированные объемы экспорта увеличились на 2,5%, импорта - на 2%. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте-2018 было отрицательное и составило $338,7 млн, в феврале 2018 года - также отрицательное - $352,9 млн, в январе- $519,9 млн.

Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,90 (в январе-марте – 2017 – 0,93).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 209 стран мира.

Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-марте 2018г.

Фото: interfax.com.ua

Как сообщала "Страна", в феврале 2018 года дефицит внешней торговли Украины товарами составил $457 млн, тогда как в предыдущем месяце - $284,1 млн.

Параллельно в феврале госбюджет Украины недополучил 13% запланированных доходов.