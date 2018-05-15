В ОБСЕ обеспокоены рейдом спецслужб Украины в офисах российского государственного информационного агентства РИА Новости и телеканала РТ в Киеве, а также обысками домов журналистов и их арестами.

Об этом говорится в заявлении обнародованном на официальном сайте ОБСЕ.

"Я выражаю серьезную озабоченность по поводу утреннего рейда в российских медиа-офисах в Киеве, ареста журналистов и обысков домов журналистов. Я вновь призываю власти воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, что сказывается на свободном потоке информации и свободе средств массовой информации. Я помню, что в соответствии с Хельсинкским Заключительным актом государства-участники ОБСЕ обязались содействовать условиям, при которых журналисты из одного участвующего государства занимаются своей профессией в другом государстве-участнике", - сказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир .

"Это касается аккредитации журналистов и корреспондентов иностранных медиа", подчеркнул Дезир .

"Борьба с пропагандой не должна идти вразрез с международными стандартами и становиться несоразмерным вмешательством в деятельность медиа", - заявил он.

Международная федерация журналистов следит за развитием ситуации и намерена проверить, имеется ли политический подтекст в обвинении сотрудников редакции.

Как сообщала "Страна", ранее пресс-секретарь Луценко опубликовала фото обысков в редакции РИА "Новости Украина"

Мы писали, что Шкиряк анонсировал новые аресты сотрудников РИА Новости Украины.