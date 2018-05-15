Дипломаты советуют гражданам Украины воздержаться от посещения восточной части Иерусалима и территорий Израиля, прилегающих к Сектору Газа. В этих районах резко обострилась обстановка, имеют место многочисленные жертвы и пострадавшие.

Об этом говорится в рекомендациях Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНИАН.

"В связи с запланированными палестинскими радикальными группировками массовыми демонстрациями существует угроза резкого обострения ситуации безопасности в районах, прилегающих к административной границе с Сектором Газа, местам компактного проживания арабского населения на севере Израиля (Иудея и Самария), а также Восточного Иерусалима", - говорится в сообщении.

В случае резкого обострения ситуации в этих районах страны МИД советует гражданам Украины избегать мест проведения демонстраций, а также неукоснительно выполнять законные указания сотрудников правоохранительных органов Израиля и должностных лиц, ответственных за безопасность в месте пребывания.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни и здоровью во время пребывания на территории государства Израиль украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в посольство Украины в Израиле по телефону: +972 3627 33 03, по телефону "горячей линии": + 972 54 667 67 82, e-mail: gc_il@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Число погибших палестинцев во время кровавых столкновений с израильскими военными на границе с сектором Газа во вторник, 15 мая, возросло до 58 человек. Палестинцы вышли на протесты из-за официального открытия накануне посольства США в спорном арабо-иудейском Иерусалиме.

Как сообщала "Страна", уже известно о десятках убитых и тысячах раненых на акции протеста у границы Сектора Газа.

Напомним, что Ирландия отзывает своего посла из Израиля после массового расстрела в Газе.