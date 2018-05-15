В Украине госрегистратор сможет отказать лицу в регистрации права собственности на проданное имущество, в случае наличия трехмесячного долга по алиментам.

В частности, нотариусы откажут в совершении нотариального действия лицу, которое хочет продать принадлежащее ему имущество, но при этом внесено в Единый реестр должников, в частности, по исполнительному производству о взыскании алиментов при наличии задолженности более трех месяцев. Об этом сообщает Лига-Закон.

Госрегистратор сможет отказать в регистрации права собственности на имущество, отчужденное лицом, на момент проведения такой регистрации внесенным в этот реестр, если есть задолженность по алиментам за три месяца.

Изменения предусмотрены законопроектом № 8296 относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание, который был принят за основу на вечернем заседании ВР 15 мая.

Кроме того, вводится автоматизированный арест средств должника по исполнительному производству о взыскании алиментов. Порядок определит Министерство юстиции по согласованию с Национальным банком.

Родитель, с кем по решению суда проживает ребенок с инвалидностью или тяжело больной ребенок сможет самостоятельно решать вопрос о временном выезде ребенка за пределы Украины для лечения, обучения и отдыха при наличии задолженности второго родителя по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три месяца.

Также законопроектом предлагается усилить ответственность за неуплату алиментов и увеличить срок обращения и период, за который могут быть взысканы алименты.

Как сообщала "Страна", Минюст предлагает драконовские меры против злостных неплательщиков алиментов.

Ключевая новация законопроекта - начисление немалой пени на сумму задолженности, если родители забыли о содержании ребенка более чем на год. Размер алиментов будет увеличиваться автоматически, в зависимости от срока неуплаты.

Если долг чиновника превысил 12 месяцев, это будет основанием для его увольнения или прекращения полномочий.

Напомним, что в Украине объявлены в розыск почти 9 000 неплательщиков алиментов.