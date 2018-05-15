Служба безопасности Украины сообщила, что руководителю ресурса "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления и он задержан.

"Уголовное производство, открытое по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Подробности операции по разоблачению проведения подрывной информационной деятельности против нашей страны со стороны медиаструктурах, подконтрольных Вышинскому, обнародовал на брифинге заместитель Председателя СБ Украины Виктор Кононенко. Продолжается досудебное следствие," - говорится в сообщении.

Также СБУ показала документы Вышинского, в том числе ксерокопию его украинского паспорта, деньги в долларах и рублях, а также награды, в том числе "За возвращение Крыма".

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine/

Фото: Facebook/Гітлянська Олена

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