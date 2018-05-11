Глава The Boring Company Илон Маск опубликовал видео поездки по практически достроенному тоннелю под Лос-Анджелесом (США). Маршрут руководство компании планирует открыть для поездок в ближайшие месяцы.

В будущем "бурильщики" намерены построить большую сеть транспортных тоннелей, по которым смогут перемещаться как личные автомобили, так и электрические автобусы для пассажиров, сообщает N+1.

О планах по строительству Маском транспортных тоннелей стало известно в 2016 году. Для этого он основал компанию The Boring Company и вскоре после этого представил концепцию транспортной системы. Она подразумевает строительство под городом большой сети тоннелей и выходов на поверхность.

Предполагается, что автомобиль сможет припарковаться на обочине улицы на специальной электрической платформе, которая опустится в тоннель, перевезет автомобиль в другую точку города на скорости 200 километров в час, а затем снова поднимет на поверхность. Нынешние планы компании подразумевают, что в системе будут предусмотрены тысячи выходов на поверхность. Также в перспективе тоннели могут использоваться для трасс скоростных поездов, в том числе Hyperloop.

Летом 2017 года компания построила небольшой участок тоннеля в округе Лос-Анджелес и вскоре после этого получила разрешение на строительство трехкилометрового тоннеля. Теперь Маск опубликовал видео заезда по этому тоннелю, строительство которого практически закончено.

Маск рассказал, что компания ожидает разрешения властей на эксплуатацию тоннеля и надеется в течение нескольких месяцев открыть его для всех желающих. Поскольку это тестовый участок, поездки по нему будут бесплатными.

В будущем стоимость поездки для общественного транспорта будет ниже, чем стоимость автобусного билета. Недавно компания изменила концепцию транспортной системы, отдав приоритет именно общественному транспорту.

Для этого в системе будут предусмотрены электрические автобусы, которые будут самостоятельно (без транспортной тележки для автомобилей) перемещаться между поверхностью и тоннелем, а также по самим тоннелям. Личные автомобили также смогут перемещаться по тоннелям, но только при условии, что удовлетворены потребности общественного транспорта.

Строит отметить, что построенный тоннель выглядит довольно узким и низким для перемещения автомобилей, но недавно компания продемонстрировала фотографию кроссовера Tesla Model X в тоннеле.

Видео: instagram.com/elonmusk

В 2017 году The Boring Company показала испытания лифта для перемещения автомобилей между поверхностью и тоннелем.

Видео: youtube.com/The Boring Company

Как сообщала "Страна", в Днепре выбрали место для обустройства тестовой площадки скоростной транспортной системы Hyperloop, которая была разработана Илоном Маском. Ее строительство планируется в рамках развития индустриального парка "INNOVATION FORPOST" на Слобожанском проспекте.

Напомним, что стала известна цена проезда в Hyperloop на 150-километровое расстояние в Индии.