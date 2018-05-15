Полиция установила личности граждан, которых подозревают в разбойном нападении на ювелирный магазин в Херсоне. Сейчас полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По его словам первого заместителя главы ведомства - начальникв криминальной полиции Вячеслав Аброськин, во время проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности пятерых граждан, которые правоохранители обоснованно подозревают в причастности к разбойному нападению. Поэтому полицейские подготовили ориентировки с приметами предполагаемых нападавших:

Никитин Андрей Викторович, 1983 г.р., житель г.. Первомайск Николаевской области

Хрусталев Тимофей Анатольевич, 1967 г.р., житель г. Херсон,

Ахмадуллина Алексей Рашидович, 1980 г.р., житель г. Херсон,

Федорак Валентин Мирославович, 1974 г.р., житель г. Первомайск Николаевской области

Дяченко Алексей Борисович, 1968 г.р., житель г. Херсон.

Все мужчины - спортивного телосложения, коротко стриженные. Рост подозреваемых от 170 до 190 сантиметров.

Были одеты в зеленую камуфлированную одежду военного образца и вооружены автоматическим огнестрельным оружием.

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