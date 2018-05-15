Сегодня, 15 мая, торговля на межбанке завершилась ростом курса доллара на 2 копейки - до 26,19-26,205 грн/$. Инвалюта подросла за счет спроса со стороны иностранцев, но финансисты не ждут ее дальнейшего укрепления.

Об этом пишет UBR.ua.

"Сегодняшние торги проходили активно на фоне неустойчивого равновесия валютного предложения и спроса. Рынок открылся на уровне 26,19-26,21 грн/$, в дальнейшем котировки демонстрировали разнонаправленное движение: рост до дневного максимума 26,22-26,23 грн/$ с последующим откатом до 26,19-26,205 грн/$ к завершению сессии", - уточнил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Доллар начали покупать иностранцы, которые получили от Минфина гривневые выплаты по облигациям внутреннего госзайма.

"На курсовую динамику влияет шаткое равновесие между предложением обязательной к продаже части валютной выручки, а также продаж под проведение бюджетных платежей в гривне и спроса со стороны импортеров и владельцев ОВГЗ, погашаемых Минфином", - отметил Куринной.

Завтра финансисты рассчитывают на плавное выравнивание межбанковских котировок.

"16 мая курс сильно не изменится, скорее всего, войдет в диапазон 26,15-26,20 грн/$", - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Ранее "Страна" сообщала, что будет с курсом доллара, после того как его закрепили украинские банкиры.

Также курс гривни к доллару на украинском межбанке во вторник упал на одну копейку.