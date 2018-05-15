Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,1925 грн/$1 с 26,18 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,185-26,2 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 15 мая аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,2108 грн/$1 с 26,1712 грн/$1. Торговый оборот составил $469,46 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $313,18 млн.

Как сообщала "Страна", ранее гривня на межбанке упала до 26,2 грн перед выходными.

Мы писали, что Нацбанк продолжит ежедневно покупать на межбанке до $10 млн.

Также стало известно, что курс доллара США продолжает падать относительно основных мировых валют.