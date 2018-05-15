Инвалиды из числа внутренне перемещенных лиц, которые не имеют жилья в Украине, получат право постановки на социальный квартирный учет.

Соответствующий законопроект № 7304 принят за основу на вечернем заседании ВР 15 мая, пишет "Лига".

В Законе "О жилищном фонде социального назначения" предлагается установить, что социальный квартирный учет осуществляют органы местного самоуправления по месту нахождения на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лиц, при этом члены семьи переселенцев с инвалидностью берутся на квартирный учет вместе с ними независимо от места такого учета.

Правом взятия на социальный квартирный учет пользуются граждане Украины:

а) для которых такое жилье является единственным местом проживания или которые имеют право на улучшение жилищных условий в соответствии с законом;

б) среднемесячный совокупный доход которых за предыдущий год в расчете на одного человека в сумме меньшей от величины опосредованной стоимости найма жилья в данном населенном пункте и прожиточного минимума;

в) внутренне перемещенные лица с инвалидностью и члены их семей, не имеющие жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории, или жилье которых разрушено, стало непригодным для проживания в результате проведения АТО (при условии, что их доходы соответствуют требованиям предыдущего пункта).

К заявлению о постановке на социальный квартирный учет необходимо будет приложить копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и копии справок о постановке на такой учет членов семьи.

При этом право внеочередного получения квартир или усадебных (одноквартирных) жилых домов из социального фонда получат дети с инвалидностью (в том числе взятые на учет внутренне перемещенных лиц), не имеющие родителей или родители которых лишены родительских прав и проживающие в учреждениях социальной защиты населения, по достижении совершеннолетия.

Лицам с инвалидностью I и II группы (в том числе взятым на учет внутренне перемещенных лиц) предоставят право первоочередного получения жилья.

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