Во вторник, 15 мая цены на уголь в Северо-западной Европе выросли. Рост продолжается по итогам уже пятой сессии подряд, на фоне большого спроса на энергоресурсы со стороны Китая.

Уголь с поставкой в 2019 году подорожал до рекордных $90,65 за тонну, сообщает Bloomberg.

В число факторов, также приведших к увеличению стоимости угля за последний месяц, отнесли штормы в Австралии и Индонезии, которые стали причиной перебоев с поставками, а также ослабление курса доллара США.

Цены на электроэнергию повышаются вслед за ростом стоимости угля и квот на выбросы CO2. Так, в Германии электричество с поставкой в 2019 году подорожало до 41,75 евро за мегаватт-час, что является максимальным уровнем для годовых контрактов с апреля 2013 года.

Стоимость квот на выбросы углекислого газа подскочила на 79% с начала текущего года, достигнув рекордных уровней 2011 года.

График корреляции роста цены на электричество в Германии (белый) с подорожанием угля (голубой) Фото: bloomberg.com

Как сообщала "Страна", в Павлограде 175 горняков срочно подняли на поверхность из-за задымления в шахте. Работники по запасным ходам, вышли к главному стволу горизонта 140 м, где угольными скипами были доставлены на поверхность.

Напомним, что мировой рост цен на нефть увеличил торговый дефицит Украины и угрожает новым витком девальвации гривны.