Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер готов встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым или любым российским представителем по разрешению ситуации на Донбассе.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"За несколько месяцев у меня было четыре встречи с российскими коллегами. Мы готовы встретиться в любое время, потому что мы хотим, чтобы мир вернулся… Мы не получали официального сообщения от российской стороны об этом. Он (Сурков - Прим. Ред.) официально был назначен российской стороной как представитель на этих переговорах", - сказал Волкер на пресс-конференции в Славянске Донецкой области во вторник.

Он также подчеркнул, что США хотели бы, чтобы российская сторона серьезно отнеслась к предложению о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс, что способствовало бы миру и безопасности, создало бы условия для полной имплементации Минских соглашений.

"Если Россия готова обсудить это, мы готовы встретиться с господином Сурковым, с которым уже встречались много раз, или с кем-либо другим назначенным на эти переговоры… Я считаю, что необходимо держать двери открытыми для разрешения конфликта", - подчеркнул Волкер.

Ранее "Страна" сообщала, что Владислав Сурков может уйти в отставку с украинского направления - российские СМИ.

Также спецпредставитель США Курт Волкер с января ждет, когда ему напишет Владислав Сурков.