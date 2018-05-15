В Херсоне группа злоумышленников напала на ювелирный магазин в одном из развлекательных центров, забрала ювелирные изделия и большую сумму денег и скрылась с места преступления, из-за чего в пяти областях Украины введен оперативный план "Сирена".

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины во вторник, при попытке задержания грабители оказали вооруженное сопротивление правоохранителям: с целью уничтожения доказательств сожгли авто, на котором совершали преступление, также похищенные драгоценности и, прорвав полицейский кордон, скрылись в направлении соседней области.

По факту разбойного нападения на ювелирный магазин полиция Херсонской области открыла уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

В Херсонской области, а также в Николаевской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях введен в действие оперативный план "Сирена" по розыску вооруженных преступников.

Как сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, при Нацполиции создан оперативный штаб во главе с начальником департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Тихонов. Он также отметил необходимость соблюдения мер личной безопасности всеми участниками оперативно-розыскных мероприятий, так как злоумышленники "вооружены и опасны".

Полиция также обращается к гражданам с просьбой сообщать известную им информацию, в частности, о появлении или передвижении подозрительных лиц или транспортных средств, в ближайшее отделение полиции или по телефону "102".

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