После выступления певца Виталия Козловского 9 мая в Москве, депутаты Львовского облсовета приняли обращение к президенту Украины о лишении его звания "Заслуженный артист Украины".

Об этом пишет ТСН.

Депутаты по инициативе ВО "Свобода" также требуют лишить званий других народных и заслуженных артистов, которые "в период российско-украинской войны гастролируют в РФ или в другой способ поддерживают связи со страной-агрессором".

Как говорится в документе, общественность Украины возмутило известие о том, что заслуженный артист Украины Виталий Козловский выступил 9 мая 2018 года на концерте в столице страны-агрессора – Москве.

"Считаем это не только огромным позором и запроданством, но и надругательством над памятью тех погибших воинов, которые отдали свою жизнь за территориальную целостность государства в российско-украинской войне, что и до сих пор продолжается на востоке. Убеждены, что такая аморальная личность не может иметь статус заслуженного артиста Украины, ведь Виталию Козловскому указом Президента Украины от 16 января 2009 года было присвоено это звание собственно "за весомый личный вклад в дело консолидации украинского общества, перестройку демократического, социального и правового государства", - говорится в обращении.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове после московского турне отменили концерт Виталия Козловского.

Также Виталий Козловский объяснил, почему выступил в Москве на концерте 9 мая.