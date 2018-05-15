В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявляют, что опрос народного депутата Александра Онищенко в видеорежиме, начиная с декабря 2016 года, происходил в присутствии прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а заявления о якобы попытках НАБУ заключить с ним сделку без ведома прокуроров САП не соответствуют действительности.

"Заявления о том, что якобы Национальное антикоррупционное бюро Украины предлагало народному депутату Александру Онищенко, который, по данным следствия, является организатором масштабной коррупционной "газовой схемы", заключить "сделку со следствием" без ведома прокуроров САП, не соответствуют действительности. (…) Во время первого общения с Александром Онищенко через Интернет (видеосвязь) в декабре 2016 года участие в нем, кроме детективов Бюро, принимал руководитель одного из отделов САП", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ во вторник.

В Бюро подчеркнули, что инициатива о сотрудничестве в обмен на компенсацию убытков и о даче показаний в отношении ряда высокопоставленных чиновников к детективам неоднократно поступала с сентября 2016 года от адвокатов А.Онищенко. "В свою очередь детективы НАБУ сообщили адвокатам, что заключение таких сделок - это исключительная компетенция прокуратуры", - указали в НАБУ.

Соответствующие разъяснения детективы НАБУ предоставляли Онищенко во время всех трех видео-опросов, которые состоялись в период с декабря 2016 по май 2017 года, так как каждый раз народный депутат поднимал тему сотрудничества со следствием.

"Во время видео-опросов детективы пытались выяснить условия, при которых Александр Онищенко готов был бы пойти на "сделку", а также конкретику по фактам коррупции с участием чиновников, которой подозреваемый был готов поделиться. Все эти детали были озвучены представителям САП и непосредственно руководителю Антикоррупционной прокуратуры", - проинформировали в Бюро.

Результаты всех таких бесед оформлены должным образом и приобщены к материалам следствия в соответствии с ч. 11 ст. 232 Уголовного процессуального кодекса Украины. Все действия осуществлены под процессуальным руководством прокуроров САП, с выполнением их указаний и поручений, заверили в НАБУ. Так, эти указания касались следственных действий детективов за рубежом, в том числе в части выбора стран для проведения допросов подозреваемого.

"Национальное бюро действует исключительно в соответствии с действующим законодательством. Процессуальные и следственные действия происходят по согласованию и под руководством прокуроров САП. Поэтому заявления о якобы превышении полномочий детективами Бюро в части несообщения об инициативе подозреваемого прокурорам является ничем иным, как попыткой дискредитировать работу антикоррупционного органа", - уверены в структуре.

НАБУ также выложил видео фрагмента первого опроса Онищенко детективом НАБУ с участием прокурора САП (декабрь 2016 года), в котором нардеп озвучивает намерения о сотрудничестве со следствием и заявляет о готовности заключить соглашение о признании виновности. В частности, как следует из видео, он предложил НАБУ "сотрудничество, сделку… готов предоставить все факты, готов это всё делать тихо, нигде ничего не показывать, не раскачивать ситуацию".

Фото и видео: facebook.com/nabu.gov.ua

Ранее руководитель САП Назар Холодницкий в интервью одному из изданий прокомментировал слова. Онищенко о том, что глава отдела детективов НАБУ якобы предлагал ему сделку в обмен на показания относительно президента Украины Петра Порошенко. Холодницкий заявил, что если эти слова нардепа подтвердятся, то по данному факту будет открыто уголовное производство. При этом он указал, что сделки с подозреваемым и обвиняемым имеет право заключать только прокурор. Руководитель САП также предложил дождаться оригиналов пленок Онищенко для проведения экспертизы и установления их подлинности.

Кроме того, он сменил прокуроров по делу о "пленках Онищенко" и стал старшим прокурором в деле по пленкам Онищенко.

Как сообщала "Страна", 15 мая САП открыла дело по материалам пленок Онищенко о коррупции Порошенко.