В МВД Украины предлагают обменять руководителя агентства РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского на украинского журналиста Романа Сущенко, арестованного в РФ.

Об этом директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко написал на своей странице в Facebook.

Он также заявил, что в результате обысков получены доказательства системы масштабных информационных диверсий в соцсетях.

"Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обнаружил, расследует и вскоре обнародует результаты работы по раскрытию системы масштабных информационных диверсий в соцсетях, управляемых из страны-агрессора РФ. Цель – широкое распространение в соцсетях именно такой грязи, производство которой поставил на поток Вышинский", – написал Шевченко.

Он подчеркнул, что инкриминируемая К. Вышинскому ст. 111 УК Украины (государственная измена) не предусматривает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей.

"Поэтому предлагаю его обменять на Романа Сущенко – это будет справедливо", – выступил с инициативой Шевченко

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что пресс-секретарь Луценко опубликовала фото обысков в редакции РИА "Новости Украина".

Также глава РИА "Новости Украина" получал задания о подрывных акциях в Крыму и поддержке "ЛДНР" – СБУ.