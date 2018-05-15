Лидер женской сборной Украины по биатлону прошлого сезона Юлия Джима приняла решение о продолжении спортивной карьеры и выступлений в составе сборной Украины. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Во вторник, 15 мая состоялась встреча президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака с Юлией Джимой, по итогам которого было принято решение о продолжении выступлений биатлонистки за Украину.

На свой первый тренировочный сбор она отправится уже 18 мая.

"Поскольку Джиме подошла методика тренировок Уроша Велепеца, который вывел ее на новый качественный уровень результатов, и спортсменка доверяет этому тренеру, мы договорились с самим Урошем и со словенской федерацией, о том, что подготовительную работу Юля будет проходить в составе словенской сборной", - цитирует Владимира Брынзака пресс-служба Федерации биатлона Украины.

"Что касается выступлений Джимы на летних стартах – чемпионате Украины и чемпионате мира – пока этот вопрос не решен. В ближайшие дни нам будет представлен детальный план ее подготовки, после чего можно будет говорить об этом более предметно", - указано в опубликованном сообщении.

После завершения сезона-2017/18 Джима рассматривала вариант завершения карьеры, но Федерация биатлона Украины уже тогда была готова пойти на уступки ради продолжения ее выступлений.

В прошлом сезоне Юлия Джима заняла 11-е место в общем зачете Кубка мира, а в позапрошлом — 8-е. Это два лучших показателя в карьере биатлонистки, которая существенно прибавила за время работы с Урошом Велепцом. Между ними мог возникнуть служебный роман.

Как сообщала "Страна", в Кубке мира по биатлону Украина завоевала "серебро" в смешанной эстафете.

Также мы писали о том, что Юлия Джима завоевала серебро на чемпионата мира по лыжным видам спорта среди военных.