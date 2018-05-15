В Воронежской области бушует комариный апокалипсис. Видео
В Воронежской области бушует комариный апокалипсис. Видео о природном явлении опубликовал канал Mash в Facebook.
Кровососов так много, что от них не спасают ни спреи, ни мази, ни фумигаторы, работать в поле невозможно, приходиться постоянно жечь костры.
Специалисты объяснили большое число насекомых природными условиями: весна была снежной, половодье - обильным. Произошел разлив воды в реках Дон, Осередь, Гаврило, Битюг, в результате на значительной площади образовались временные водоемы.
Местные СМИ пишут, что в Павловском районе на хуторе Лесной зафиксировали даже случаи гибели поросят и щенков. Насекомые забили дыхательные пути животных, от чего те попросту задохнулись.
Видео: facebook.com
Как сообщала "Страна", ученые выяснили, что комары, которые переносят малярию, находят жертв по запаху.
Ранее мы писали, в Китае нашли самого крупного в мире комара - 11 см.
Мы рассказывали о десяти способов, как быстро избавиться от надоедливых комаров.