В Воронежской области бушует комариный апокалипсис. Видео о природном явлении опубликовал канал Mash в Facebook.

Кровососов так много, что от них не спасают ни спреи, ни мази, ни фумигаторы, работать в поле невозможно, приходиться постоянно жечь костры.

Специалисты объяснили большое число насекомых природными условиями: весна была снежной, половодье - обильным. Произошел разлив воды в реках Дон, Осередь, Гаврило, Битюг, в результате на значительной площади образовались временные водоемы.

Местные СМИ пишут, что в Павловском районе на хуторе Лесной зафиксировали даже случаи гибели поросят и щенков. Насекомые забили дыхательные пути животных, от чего те попросту задохнулись.

Видео: facebook.com

Как сообщала "Страна", ученые выяснили, что комары, которые переносят малярию, находят жертв по запаху.

Ранее мы писали, в Китае нашли самого крупного в мире комара - 11 см.

Мы рассказывали о десяти способов, как быстро избавиться от надоедливых комаров.