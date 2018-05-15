Германия, а также Франция и Великобритания по-прежнему привержены соглашению по атому с Ираном до тех пор, пока Иран выполняет свои обязательства в рамках сделки.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель сказала в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет ТАСС.

Они обсудили эскалацию насилия на Ближнем Востоке, ситуацию в Сирии и роль Ирана в регионе.

"В свете развития событий в секторе Газа канцлер выразила тревогу в связи с эскалацией насилия", - отметил он.

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