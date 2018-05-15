В Киеве около 80 представителей ультраправой партии "Национальный корпус" пришли к зданию телеканала "Интер", чтобы потребовать изменить его редакционную политику.

Как передает "Интерфакс-Украина", когда активисты подошли к зданию, они увидели, что логотип телеканала перекрашивают с сине-желтого в синий цвет, они возмутились, однако никаких радикальных действий не предпринимали.

Они провели молчаливую акцию в течение около получаса, после чего разошлись.

Как сообщалось, 9 мая несколько сот национал-радикалов пришли к зданию телеканала и заблокировали вход с требованием "отменить прокремлевский контент". Активисты заклеили фасад здания листовками с текстом "Интер - стань украинским" и "Интер - будет наш", а также разрисовали логотип телеканала в сине-желтые цвета. Также перед зданием телеканала Интер националисты бросили коктейль Молотова.

Как сообщала "Страна", в Оппозиционном блоке заявили, что нападение националистов на "Интер" уничтожает демократию в Украине.

Ранее появилось видео концерта "Интера" ко Дню Победы, из-за которого телеканал блокировали националисты.