Власти Ирландии, как и Турции, отозвали своего посла из Израиля после гибели полусотни палестинцев на акции протеста в секторе Газа.

Об этом сообщает "ВД".

Ирландцы призвали провести независимое международное расследование произошедшего.

14 мая 2018 года в день открытия посольства США в Израиле в восточной части Иерусалима (которую палестинцы считают своей территорией и, более того, своей столицей) начались массовые волнения в Секторе Газа. Израильские военные отрыли огонь и убили более 50 палестинцев, счет раненых уже идет на тысячи.

Как сообщала "Страна", посол Украины в Израиле не пришел на открытие посольства США в Иерусалиме, несмотря на приглашение.

Напомним, что Совбез ООН собирает экстренное заседание из-за кровавых столкновений в Палестине.