В США умер писатель Том Вулф
В США в возрасте 87 лет умер журналист и писатель Том Вулф. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его агента Линн Несбит.
Фото: nytimes.com
Сообщается, что Вулф умер в больнице на Манхэттене, куда его доставили с инфекцией.
Вулф является одним из наиболее успешно продаваемых писателей в США, обладателем восьми различных литературных премий и автором пятнадцати книг, три из которых экранизированы.
Том Вулф — один из основоположников направления "новый журнализм" в американской журналистике. Оно предполагает субъективное авторское повествование на грани журналистики и литературы. Среди представителей направления были, в частности, Хантер Томпсон и Трумэн Капоте.
Его приверженность к белым костюмам стала отличительной чертой стиля Вулфа. Эта склонность даже высмеивалась в мультсериале The Simpsons. В 18-й серии там появился персонаж Вулфа в белом костюме, испачканном шоколадом, писатель незамедлительно снял его, обнаруживая точно такой же, надетый под ним.
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