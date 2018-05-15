В США в возрасте 87 лет умер журналист и писатель Том Вулф. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его агента Линн Несбит.

Фото: nytimes.com

Сообщается, что Вулф умер в больнице на Манхэттене, куда его доставили с инфекцией.

Вулф является одним из наиболее успешно продаваемых писателей в США, обладателем восьми различных литературных премий и автором пятнадцати книг, три из которых экранизированы.

Том Вулф — один из основоположников направления "новый журнализм" в американской журналистике. Оно предполагает субъективное авторское повествование на грани журналистики и литературы. Среди представителей направления были, в частности, Хантер Томпсон и Трумэн Капоте.

Его приверженность к белым костюмам стала отличительной чертой стиля Вулфа. Эта склонность даже высмеивалась в мультсериале The Simpsons. В 18-й серии там появился персонаж Вулфа в белом костюме, испачканном шоколадом, писатель незамедлительно снял его, обнаруживая точно такой же, надетый под ним.

Как сообщала "Страна", во Львове умерла правнучка Ивана Франко - Петра.

Также мы писали, что 24 марта скончался известный автор детективов Филип Керр.