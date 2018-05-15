Украинская писательница Лариса Ницой снова недовольна. В поезде Киев-Запорожье проводники заговорили с ней по-русски.

Обстоятельства недовольства и видеозапись с проводницей Ницой опубликовала в Facebook.

Писательница пишет, что ей утром предложили чай и кофе на русском языке. Она поинтересовалась у проводницы, почему та говорит не на украинском языке, хотя работает в "Укрзализныце". В ответ девушка пояснила, что на Украине есть свобода слова и "каждый разговаривает, как ему удобно".

Тогда Ницой стала выяснять, проходила ли она языковой инструктаж при приеме на работу, после чего обратилась к начальнику поезда. В результате писательница решила подать жалобу министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

"Господин министр транспорта Омелян, не подскажете еще и вы, почему в поезде 732 объявления на государственном языке дополнительно дублируются "Осторожно, двери закрываются"? Со времен независимости (скоро 30 лет) в Украине все изучают в школах украинский язык! Для кого это дублирование? Для оккупантов? Уже разделись и ждем?" — поинтересовалась Ницой.

Впрочем на видео, которое выложила Ницой, с ней разговаривают на украинском.

Фото: facebook.com/larysa.nitsoi

Ницой не в первый раз устраивает скандал из-за языкового вопроса. Перед Новым годом она попросила девушку-кассира в магазине Watsons говорить с ней только по-украински, а не добившись своего, кинула в нее сдачу.

Ранее "Страна" сообщала, что Лариса Ницой заявила о разочаровании в олигархах. "Я думала они будут башлять".

Также мы писали, что Ларису Ницой шокировало число русскоязычных в Киеве.