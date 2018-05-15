Сотрудники СБУ завершили обыск в редакции издания "РИА Новости Украина", который длился более 8 часов. В течение этого времени в редакцию пустили только адвоката.

Силовики вышли из помещения с черными пакетами. Они не прокомментировали, что именно было изъято из офиса.

Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский задержан. Его обвиняют в государственной измене. О нем известно, что он родом из Днепра, там начинал работать журналистом на местных каналах, позже - был собкором российского государственного телеканала "Россия". В этом качестве работал и на Евромайдане. Зрители запомнили его прямые репортажи в дни расстрелов в 2014-ом. Он находился рядом с сотрудниками спецподразделения "Беркут". Протестующих он называл боевиками.

В СБУ заявили, что основаниями для обыска стала оперативная информация, что весной 2014-го года Вышинского отправили в Крым вести подрывную деятельность и оправдывать аннексию Крыма. Такие действия подпадают под уголовную статью – "государственная измена".

В ходе обысков заявляется об изъятии российского паспорта и медалей.

В СБУ говорят, что Вышинский, кроме гражданства Украины, имеет еще и российский паспорт. Он также был найден во время обысков.

Как сообщала "Страна", Луценко заявил, что журналистов РИА Новости Украина заподозрили в госизмене. По его словам, прокуратура АР Крым и Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник "перешли к активной фазе обезвреживания антиукраинской деятельности медиа-структуры".

Также известно, что СБУ обыскивает квартиру корреспондента РИА Новости Украина Людмилы Лысенко.