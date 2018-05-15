Победительница песенного конкурса Евровидение-2018 от Израиля Нетта Барзилай отказалась поехать в Россию, чтобы выступить на церемонии вручения музыкальной премии канала Муз-ТВ 8 июня.

Об этом сообщает программный директор телеканала Андрей Разыграев на своей странице в Facebook.

По словам Разыграева, Нетта отказалась посетить мероприятие в связи с проведением на ее родине гей-парада.

"Пригласили победительницу #eurovision2018 выступить на #премиямузтв2018, но менеджмент артистки решительно отказал: "В этот день в Тель-Авиве гей-парад! Нет!" У всех свои ценности..." – написал Разыграев.

Фото: facebook.com/arazygraev

Как сообщала "Страна", 14 мая израильтянка Нетта Барзилай вернулась в столицу Израиля – Тель-Авив. Она станцевала с толпой аплодирующих фанатов и журналистов.

Напомним также, что Евровидение-2019 пройдет в Иерусалиме. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Нетта, вы принесли много уважения государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме", – сказано в опубликованном сообщении.