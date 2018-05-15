Россия, построив и открыв сегодня Крымский мост, еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в заявлении представителя Евросоюза, опубликованном пресс-службой Европейской службы внешних действий.

"Российская Федерация построила Керченский мост на Крымский полуостров без согласия Украины. Это составляет еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России", - говорится в заявлении.

Как заявляют в ЕС, целью строительства моста является дальнейшая принудительная интеграция полуострова с Россией и его изоляция от Украины.

В ЕС также отметили, что мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря.

"Европейский Союз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя со стороны России и не признает это нарушение международного права", - говорится в заявлении.

15 мая при участии президента РФ Владимира Путина состоялась церемония открытия автодорожной части крымского моста.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин открыл Крымский мост, сев за руль КАМАЗа.

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