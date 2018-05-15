Пресс-секретарь генпрокурора Луценко Лариса Сарган опубликовала в Facebook фото обысков в офисе РИА "Новости Украина". Она также сообщила, что в настоящее время решается вопрос о сообщении главреду агентства Кириллу Вышинскому о подозрении в государственной измене по ч.1 ст. 111 УК Украины.

"Во вторник, 15 мая 2018 года прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с СБУ в рамках уголовного производства по фактам развязывания Российской Федерацией агрессивной войны в информационной сфере по Украине и государственной (безопасности. – Прим. ред.) проводятся обыски в редакции и пресс-центре незаконно действующего в нашей стране медиаресурса РИА "Новости Украина", а также по адресам проживания лиц, которые организовывали и обеспечивали его противоправную деятельность.

Следствием установлено, что "Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", с целью проведения подрывной деятельности против Украины, в 2014 году, без предусмотренной Законом Украины "Об информационных агентствах" государственной регистрации, создало "Российское информационное агентство "Новости Украина", с помощью которого в течение нескольких лет украинское медиапространство наполнялось искаженной информацией о событиях в Украине, в том числе всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Российской Федерацией.

По результатам проведенных следственных и негласных следственных действий установлена ​​причастность граждан Украины к незаконной деятельности указанных медиаресурсов в Украине. В ходе расследования получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе "РИА Новости Украина" содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

В настоящее время вышеуказанные обыски продолжаются, однако в ходе их проведения уже выявлен значительный объем доказательственной информации, подтверждающей описанную противоправную деятельность.

По окончании обысков будет решен вопрос о задержании лица, которое непосредственно руководило незаконным информационным агентством "РИА Новости Украина" и сообщении о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Напомним, корреспондент "Страны" Валерия Ивашкина провела диалог с сотрудником СБУ.

Также мы публиковали видео происходящего в редакции РИА "Новости Украина", куда ворвалась СБУ.