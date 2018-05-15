Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман перечислил восемь реформ, начатых в Украине для обеспечения роста экономики страны. Об этом передает Укринформ.

По его словам, среди таких реформ - реструктуризация Центробанка, очистка финансового сектора, перестройка системы управления государственными финансами и администрацией, реформа пенсионного обеспечения и энергетического сектора, приватизация, борьба с коррупцией, а также открытие рынка земли.

Как отметил Люнгман, объединяет все эти реформы необходимость иметь прочную институциональную почву для их реализации. Поэтому особое внимание во время лекции представитель МВФ обратил на институциональную экономику, призвав будущих экономистов глубже осваивать эту профессию.

"Значение крепких и эффективных правительственных институтов является ключевым для обеспечения основательного экономического роста, доказано авторитетными экономическими исследованиями. Институционально зрелые государства традиционно демонстрируют более высокие темпы экономического развития, хотя экономисты все еще спорят, что является производным одно от другого - или мощные институты прежде всего способствуют экономическому подъему или, наоборот, устойчивое развитие укрепляет сами институты", - пояснил Люнгман.

Как сообщала "Страна", Украина выплатила МВФ майский транш в размере $368 млн

Ранее НБУ перечислил в госбюджет первый транш прибыли за прошлый год - 15 млрд гривен

Мы писали со ссылкой на отчет S&P, что пятый транш МФВ может стать последним для Украины.