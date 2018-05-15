Тверской суд Москвы приговорил оппозиционного политика Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за нарушение порядка организации митинга "Он нам не царь", которая состоялась в честь инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Сразу после вынесения решения судья перешел к рассмотрению дела о неповиновении полиции. По нему Навальному грозит арест до 15 суток, однако, как пояснила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, наказания в любом случае не будут суммироваться.

Фото: Kira_Yarmysh/Twitter

Напомним, Алексей Навальный был задержан на несогласованной акции "Он нам не царь" 5 мая в центре Москвы и доставлен в ОВД "Красносельское", где на него составили два административных протокола — о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАПР РФ) и о повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). До судебного заседания, назначенного на 11 мая, Навального отпустили домой.

11 мая судья Дмитрий Гордеев отложил рассмотрение обоих административных дел Навального до 15 мая, удовлетворив ходатайство защиты оппозиционера о вызове на заседание сотрудников полиции, участвовавших в его задержании и составлявших на него протокол.

Как сообщала "Страна", протестные акции "Он нам не царь" прошли во многих российских городах. Были задержаны 1600 человек, в том числе 158 несовершеннолетних.

