Народные депутаты сегодня поддержали за основу законопроект, который предусматривает запрет использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.

"За" со второго раза проголосовали 233 народных депутатов (сначала - 222 нардепа), пишет 112 Украина.

Законопроект № 3871 предусматривает, что закон "О безопасности и качестве пищевых продуктов" будет содержать запрет использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.

В Административном кодексе предлагается предусмотреть штрафы за производство и введение в оборот пищевых продуктов с содержанием пальмового масла - от 340-1700 грн, а за повторное нарушение в течение года - 1700-3400 грн.

До этого директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко пояснил, почему нельзя полностью запретить использование пальмового масла в продуктах питания. Он считает, что такие добавки нужно запретить в детском питании, а вот взрослые должны решать сами.

"Если Украина введет такой запрет, то у нас могут исчезнуть некоторые категории продуктов, а некоторые, изменив рецептуру, станут дороже. Полный запрет также затормозит экспорт и поставит украинских производителей в неравные с иностранными конкурентами условия, ведь они смогут выпускать продукты с пальмовым маслом", - считает Дорошенко.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине могут запретить использовать пальмовое масло в пищевых продуктах.

Также в детсадах Киева вместо сливочного масла детям давали спред - Госпродпотребслужба.