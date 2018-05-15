Генеральная прокуратура сообщила о подозрении начальнику отдела издательского дела Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) в получении неправомерной выгоды за принятие решения о закупке книг.

ГПУ ведет досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупных размерах при приобретении украиноязычных книг для пополнения фондов публичных библиотек (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и по факту предоставления и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 1, ч. 2 ст. 369-2 УК).

На протяжении 2017 года начальник отдела издательского дела Госкомтелерадио вступил в преступный сговор с одним из издателей литературной продукции и за предоставленную ему неправомерную выгоду влиял на принятие необходимых решений по отбору литературной продукции заинтересованных издательств для фондов публичных библиотек.

Следствие также проверяет аналогичные факты, относящиеся к закупке литературной продукции у других издательств.

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