Украина планирует расширить национальные и международные санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к незаконному строительству мостового перехода через Керченский пролив.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Такие действия Москвы фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права, грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и двусторонние договорные обязательства перед Украиной", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что строительство моста является попыткой легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины.

"Строительство моста, как и любые другие действия кремлевской оккупационной власти, никоим образом не могут изменить статус Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах. Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний и будет возмещать причиненный ущерб", - подчеркнули в МИД.

Как сообщала "Страна", 15 мая президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, которая соединяет аннексированный Крым и Краснодарский край России. Он сел в КамАЗ и сказал: "Поехали!". Автомобильное движение по мосту планируют открыть завтра утром.

Напомним, в строительстве Керченского моста участвовали семь компаний из Нидерландов.